V londýnské čtvrti Mile End vzplanula výšková budova. Požár již je pod kontrolou

Požár vypukl na dvanáctém poschodí dvaadvacetipatrového mrakodrapu Grafton House přibližně v 13:28 SELČ. Příčina požáru zatím není známá, dým stoupající z budovy však bylo vidět na vzdálenost několika kilometrů.

There is a Tower Block in Mile End, London on fire. Fire fighters are attending to it. Pray that everyone is getting out safe. pic.twitter.com/ZN1lHI3KTN

Sociální sítě následně zaplnily snímky a videa požáru i modlitby za bezpečí obyvatel domu. „Doufám, že jsou všichni v bezpečí, ten oheň nevypadá dobře,“ napsal jeden z uživatelů twitteru.

Londýnský hasičský sbor na svých webových stránkách oznámil, že se z hořící budovy podařilo evakuovat dvě osoby. Dalších čtyřicet lidí údajně budovu opustilo ještě před příjezdem hasičů.

Thankfully the fire looks like it has been taken out. Now praying everyone is safe.



The UK, London and the poor were not ready for another Grenfell. Luckily, this tower block probably didn’t have the Grenfell style gladding. ?????? pic.twitter.com/Oztrzhz4f4