V londýnské zoo dnes hořelo. Uhynul Hrabáč kapský

„Zoo Londýn potvrzuje, že dnes 23. prosince okolo šesté hodiny ráno vypukl požár v sekci zvířecího dobrodružství. Oheň se rozšířil do přilehlého obchodu. V současné době je pod kontrolou,“ uvedla zoo.

Příčina požáru je zatím neznámá. Informoval o tom server BBC.

RIP Mischa, an aardvark who died in London Zoo fire today. Four meerkats are also still missing. Animals should never be caged. If they are, the people who put them there are responsible for their safety & should be held to account pic.twitter.com/gECjvo3ex4