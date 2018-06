V londýnském metru explodoval balíček. Vážná zranění nejsou hlášena

„Policie dostala 19. března v 19:03 hodin (18:03 SLČ) zprávu o menší explozi a lidech prchajících ze stanice metra Southgate,“ napsala ve svém prohlášení Metropolitní policie.

Při menší explozi, která následovala po nálezu podezřelého balíčku, bylo několik lidí lehce popáleno. Žádná zranění však nejsou vážná.

Incident at #Southgate tube station / Enquires are ongoing to establish the cause of the reported explosion, which appears to have been minor / We are not aware of any serious injury https://t.co/sKJY57Euam pic.twitter.com/xicgfAvLUG