Útočníka okamžitě po činu zadrželi hlídači, kteří jej předali policistům. "Podezřelého zatkli policisté, kteří jej převezli na vazební věznice, kde bude vyslechnut vyšetřovateli," řekla agentuře AFP policejní mluvčí.

BREAKING: Unidentified man tries to stab priest during televised Mass in Montreal, Canada: pic.twitter.com/jhHKzxOGzW