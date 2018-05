V Mosambiku sťali útočníci 10 lidí včetně dětí. V podezření jsou islamisté

Ve vesnici Monjane v severním Mosambiku došlo o víkendu k útoku, při němž neznámí násilníci sťali deset lidí včetně dětí. Z útoku jsou podezříváni islamisté, sdělily v úterý agentuře AFP místní zdroje.

Radikální islamisté začali útočit v Mosambiku, zřejmě jde o hnutí Aš-ŠabábFoto: ČTK/ABACA/AA

Vesnice Monjane, v n íž byl útok spáchán, se nachází nedaleko městečka Palma, v němž by měl vzniknout nový uzel pro distribuci zemního plynu do severní mosambické provincie Cabo Delgado.

"O této tragédii jsme byli informováni," sdělil AFP guvernér Palmy David Machimbuko, který potvrdil i to, že místní obyvatelé viní z útoku islamisty. O deseti sťatých lidech informoval také mosambický státní vysílatel. Podle jednoho z místních obyvatel byl mezi sťatými i vůdce vesnice. "Zaměřili se na něj, protože předal policii informace o místech v lesích, kde se skrývý Aš-Šabáb," uvedl obyvatel vesnice, který odmítl uvést své jméno kvůli obavě z pomsty.

Aš-Šabáb je teroristická skupina radikálních islámských vzbouřenců, kteří povstali během války v Somálsku. Tato militantní skupina usiluje o vytvoření islámského státu v Somálsku a současně podniká výpady do dalších zemí (kromě Mosambiku například do Keni a do Etiopie). Nemá však žádné vazby na stejnojmennou terorostickou organizaci Islámský stát, která fungovala v Iráku a v Sýrii.

Skupina Aš-Šabáb je podezřívána z loňského říjnového útoku na policejní stanici a vojenská kasárna ve městě Mocimboa da Praia, při němž zahynuli dva policisté a 14 útočníků. Tento útok je považován za první džihádistickou akci v zemi, od té doby ale zaznamenala provincie Cabo Delgado podobných útoků celou řadu.