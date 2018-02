V Nairobi ubodali známého bojovníka proti pašerákům slonoviny

V pondělí byl v keňském Nairobi nalezen ubodaný Esmond Bradley Martin, který byl známý jako aktivista a vyšetřovatel nelegálního obchodu se slonovinou a nosorožčími rohy. Martina našli v jeho nairobském bytě. Zatím není jasné, jestli jeho smrt souvisí s jeho celoživotní aktivitou, nebo se jednalo o loupežné přepadení.

Pětasedmdesátiletý Martin pracoval podle serveru CBC News jako zvláštní vyslanec Spojených národů. Často vystupoval inkognito, vydával se za kupce nebo překupníka a mapoval tak síť nelegálních obchodníků, a to jak v Africe, tak v jihovýchodní Asii.

Člen Martinovy rodiny jej v neděli nalezl v posteli v jeho bytě s bodnou ranou na krku, uvedl velitel kriminálního vyšetřování v Nairobi, Nicholas Kamwende.

Předměstí Nairobi, na kterém Martin bydlel, je poměrně bezpečné, protože jej střeží hlídka na hlavních silnicích. Některé nemovitosti ale mají velké zahrady, přes které se do domů může dostat i vetřelec.

V devadesátých letech se Martin zasloužil o to, že čínská vláda zakázala obchod se slonovinou. V poslední době se ale tento nelegální obchod přesunul z Číny do jihovýchodní Asie, především do Laosu. Ten drží primát v překupnictví s nosorožčími rohy. Poptávka je zde vysoká hlavně kvůli společenské prestiži – mít doma vystavený kus nosorožce nebo slona je považováno za známku dobrého sociálního statusu.

Martinova práce v utajení, při které zjišťoval cenné informace od obchodníků a dealerů, přinášela značné osobní ohrožení.

„Byl inspirací… a ochotný jet až do těch nejvzdálenějších míst na planetě, aby získal důležité informace,“ řekl o Martinovi Julian Rademeyer, autor knihy Zabít zisk, která se zabývá obchodováním s nosorožčími rohy.