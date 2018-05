V největším německém zábavním parku hořelo. Dvě atrakce lehly popelem

Oheň zcela zničil atrakce Piráti z Batávie a Norsko v tematických oblastech Nizozemsko a Skandinávie. Na svém twitterovém účtu to potvrdil ředitel parku ředitel parku Michael Mack.

„Smutný den pro Europa Park. Díky všem, kteří nám pomáhají zachránit životní práci! Nemůžu vyjádřit své pocity. Úplně jsme ztratili Batávii a Norsko, ale zatím se nikdo nezranil,“ napsal na Twitteru.

A sad day for #europapark thanks to all who help us to save our life's work! Can't express my feelings.Lost Batavia and Norway completely-but so far no person beeing hurt