V Německu debatují o změnách klimatu. Všichni čekají, co na to Trump

Mirek Topolánek je kandidátem, který má za určitých okolností šanci postoupit do druhého kola prezidentské volby. Myslí si to politolog Ladislav Mrklas z pražského Cevro Institutu. Naopak Lubomír Kopeček z brněnské Masarykovy univerzity je k Topolánkovým volebním vyhlídkám skeptický. Někdejší premiér by podle něj měl větší šanci, kdyby šel do voleb jako kandidát ODS.