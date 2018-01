V Německu narazil školní autobus do zdi domu, 48 lidí utrpělo zranění

Asi 48 lidí bylo zraněno poté, co školní autobus narazil v jihozápadním Německu do zdi domu. K nehodě došlo v úterý ráno ve městě Eberbach ve státě Bádensko-Württembersko. Mezi zraněnými je 36 dětí. Pět lidí zůstává v ohrožení života.

Školní autobus vyletěl z jízdního pruhu a před nárazem do domu se ještě střetl s několika auty, uvedl policejní mluvčí ve městě Mannheim. Na palubě autobusu byly děti ve věku od devíti do 15 let, které každé ráno sváží z okolních vesnic do školy v patnáctitisícovém Eberbachu.

Řidič autobusu utrpěl podle policie lehké zranění, zraněn byl i řidič jednoho pickupu. Na místě musely zasahovat tři záchranné vrtulníky. Celkem se do akce zapojilo 150 členů záchranných jednotek.

Vážná zranění utrpělo pět nebo šest dětí, která seděly v přední části autobusu. Některé z nich byly podle policie v kritickém stavu.

Policie vyslovila uznání místním obyvatelům, z nichž mnozí rychle odklidili auta a zpřístupnili vchody ve svých nemovitostech, aby se záchranné služby dostaly snadněji na místo. "Byl to velmi pěkný příklad spolupráce," uvedl mluvčí.

Okolí nehody bylo uzavřeno. Odborníci na statiku prozkoumali domovní zeď, do níž autobus narazil, aby zjistili, zda nehrozí nebezpečí jejího zhroucení. Autobus sám byl odpoledne odtažen.

Městečko Eberbach zřídilo shromažďovací prostor pro ty dětské účastníky nehody, kteří nebyli zraněni, a pro jejich rodiče.