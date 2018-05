Německá policie zastřelila muže, který pobodal lidi ve vlaku

Německá federální policie potvrdila, že ve vlaku v severoněmeckém městě Flensburg ležícím přímo na německo-dánských hranicích došlo k útoku nožem. Útočníka se pokusila zadržet policejní hlídka, která jej zastřelila poté, co se obrátil proti ní. Deníku Bild to potvrdil mluvčí německé federální policie.

Breaking: At least one dead, two injured after a stabbing on a train in Flensburg, Germany. Reports indicate that the suspect has been neutralized. pic.twitter.com/Wbdbn7CVF6 - @PMBreakingNews