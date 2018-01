V Německu strhli kostel z 19. století. Musel ustoupit uhelnému dolu

/VIDEO/ Německé úřady nechaly strhnout kostel z 19. století nacházející se v Severním Porýní-Vestfálsku. Jedna z hlavních dominant oblasti musela ustoupit plánovanému rozšíření dolu na hnědé uhlí. Informovala o tom zpravodajská stanice Deutsche Welle.

Zahájení plánované demolice pozdržela skupina ekologických aktivistů z organizace Greenpeace. Ti na několik hodin obsadili kostel a požadovali, aby bylo jeho zbourání odloženo do doby, kdy nová německá vláda rozhodne o budoucí energetické politice země.

„Kdo ničí kulturu, ničí i lidstvo,“ stálo na transparentu rozvinutém na fasádě kostela. Německá policie uvedla, že v souvislosti s protesty zadržela čtrnáct lidí. Někteří z nich se během protestů údajně připoutali řetězy k buldozerům.

Demolice dvouvěžového novorománského kostela, jenž byl vysvěcen v roce 1891, probíhala dva dny. Výstavba svatostánku, který nesl jméno svatého Lamberta, patrona všech zubařů a chirurgů, přitom trvala tři roky. Podle týdeníku Die Zeit byla poslední mše v „immerathské katedrále“, jak kostelu přezdívali místní obyvatelé, odsloužena v roce 2013.

Zemědělská vesnička Immerath ležící nedaleko Kolína nad Rýnem se totiž během několika posledních let stala městem duchů. Ještě v roce 2006 v ní sice žilo přibližně 1 200 obyvatel, ti však museli své domovy opustit. K vystěhování obce došlo v důsledku otevření povrchového dolu Garzweiler, v němž by se mělo hnědé uhlí těžit až do roku 2045.

Stěhování se tak nevyhnulo ani místnímu hřbitovu. Všechny ostatky z něj proto byly vykopány a převezeny přibližně o osm kilometrů dál, tedy na místo, kde energetická společnost RWE vybudovala novou vesnici. V té nechybí ani miniaturní replika Kostela sv. Lamberta.