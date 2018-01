V Německu začaly rozhovory o nové vládě. Panuje vůle dohodnout se

Metropolitní muzeum umění v New Yorku je turisty vyhledávané stejně jako pařížský Louvre. Až doteď se zde platilo jen dobrovolné vstupné. Ty časy jsou ale pryč. Vedení muzea, které se dostalo do potíží, oznámilo, že každý, kdo nepochází ze státu New York, musí zaplatit 25 dolarů.