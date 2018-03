V Nepálu havarovalo při přistání letadlo. Na palubě bylo přes 60 cestujících

Letadlo podle BBC po přistání sklouzlo z přistávací dráhy a začalo hořet. Na palubě bylo přibližně 67 lidí, řada z nich byla zraněna. Podle místního zpravodajského webu My Republica měl letoun kapacitu až 78 osob.

BREAKING - NEPAL: A plane from US-Bangla, a Bangladeshi airline, crashed on the east side of Tribhuvan International Airport's runway in Kathmandu. An airport spokesperson told the paper that casualties were feared. pic.twitter.com/H0NGOwHl9y