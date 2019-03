Na místě zasahují také záchranáři, kteří cestujícím z tramvaje poskytli první pomoc. Někteří poranění museli být přepraveni do nemocnice, jejich stav je prozatím neznámý. Svědci podle deníku Express uvedli, že bylo postřeleno nejméně sedm lidí. Reportér AD z místa neštěstí ohlásil, že jedna z žen byla zasažena do hrudi. Nejméně dva lidé byli resuscitováni na ulici a minimálně jeden další člověk přímo v tramvaji.

#BREAKING: Person has opened fire in a tram in the Dutch city of Utrecht; #Netherlands; Multiple people are reported to have been injured pic.twitter.com/y1CDTrTAF5