V nočním klubu v Itálii ušlapali šest lidí, dalších 120 utrpělo zranění

Podle prvních odhadů bylo v době tragédie v podniku u města Ancona ve střední části Itálie asi tisíc lidí, kteří přišli na koncert rappera známého pod pseudonymem Sfera Ebbasta.

Pepřový sprej rozprášený jedním z hostů přiměl návštěvníky k hromadnému útěku z přeplněné budovy. V davu bylo umačkáno šest osob, na 120 lidí utrpělo zranění, z toho deset vážná, sdělili záchranáři.

RT Echinanews "At least six people were killed and more than 100 others injured in a stampede during a concert near the city of Ancona, Italy, December 8, local media reported. https://t.co/TQE0WTb8pw pic.twitter.com/uXj3LB9u7H"