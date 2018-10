V Norsku vypukne rozsáhlé cvičení NATO. Zúčastní se ho desetitisíce vojáků

Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga je již všech 65 lodí, 250 letadel, 10 tisíc vozidel a zhruba 50 tisíc vojáků připraveno k akci. „Dnes máme všechny na místě, od největší lodě až po nejmenší dron,“ uvedl v prohlášení. Cvičení odstartuje 25. října a skončí 7. listopadu.

Manévry jsou podle České televize (ČT) reakcí na největší ruské vojenské cvičení od dob studené války, které se uskutečnilo v září letošního roku. „Jde o silnou ukázku našich schopností a odhodlání spolupracovat,“ uvedl Stoltenberg, podle kterého je operace Trident Juncture důsledkem změněné bezpečnostní situace v Evropě.

Jednotky NATO budou v rámci cvičení rozděleny na severní a jiží síly, které budou střídavě představovat role agresora a bránících se aliančních sil. Cílem je prověřit schopnost rychlého přesunu vojsk a vybavení po souši i po moři.

This week hundreds of British Army troops successfully completed an epic road move to Norway, where they will now begin training with allies ahead of NATO's Exercise #TridentJuncture #WeAreNATO pic.twitter.com/thvEZed704

Cvičení představuje složitou logistickou operaci, jejíž přípravy byly zahájeny již v srpnu letošního roku. Do Norska postupně dorazily jednotky z celého území NATO včetně Spojených států amerických nebo Turecka. Manévrů se zúčastní i zástupci české armády z 25. protiletadlového raketového pluku.

Závěrečné přípravy se v noci z úterý na středu neobešly bez zranění. Během transportu nákladu nedaleko Kogens Gruve v centrální části Norska došlo k nehodě, kvůli které musela být čtveřice amerických vojáků převezena do nemocnice. Podle britského deníku Express je však jejich stav stabilizovaný.

„Tři vozidla se srazila a čtvrté ve snaze vyhnout se kolizi vyjelo ze silnice a převrátilo se,“ uvedli zástupci amerických sil. Vyšetřováním nehody se zabývá americká armáda ve spolupráci s norskými úřady.

Rusko podle deníku Express považuje vojenské cvičení za provokaci. „Země NATO navyšují svou vojenskou přítomnost v blízkosti ruských hranic. Takové nezodpovědné jednání zákonitě povede k destabilizaci politické situace na severu a zesílení napětí,“ uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zakharová, podle které je Moskva připravena podniknout nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti.

#TridentJuncture sends a clear message: #NATO does not seek confrontation, but we stand ready to defend all Allies against any threat – @jensstoltenberg briefed the press ahead of the exercise starting tomorrow. Read more: https://t.co/Ziek7r9nll pic.twitter.com/QJpJSEddox