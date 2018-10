V Pacifiku se zformovaly další dvě superbouře. Míří k Tchaj-wanu a Havaji

Supertajfun Kong-rey se v současnosti nachází přibližně tisíc kilometrů od japonského ostrova Okinawa. Rychlost jeho větru dosahuje 260 a v nárazech až 315 kilometrů v hodině, což odpovídá bouři pátého stupně. Svého vrcholu již dosáhl a postupně tak bude slábnout.

Už oslabený by pak měl Kong-rey v průběhu čtvrtku a pátku zasáhnout Tchaj-wan, Japonsko a Jižní Koreu. Očekáván je vydatný déšť doprovázený silným větrem.

#F1 #JapaneseGP ?? >> Update #typhoon #KongRey: Track forecast without major changes - landfall South Korea near Busan during Sat. Rain bands/showers @Suzuka from Thu. into Sat., probably affecting some of the sessions. Race day: becoming dry, -no- severe winds. … GIF's ⬇️ pic.twitter.com/HEgICb8JAS