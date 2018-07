V Pákistánu vyhrál Imrán Chán, potvrdily výsledky voleb. Teď musí najít spojence

Podle oficiálních výsledků je vítězem pákistánských parlamentních voleb bývalá kriketová hvězda Imrán Chán. Nyní ale bude muset vyhledat koaliční spojence k tomu, aby vládu sestavil. Ve volbách získala Chánova strana Hnutí za spravedlnost 109 míst z 269 možných. Druhé Pákistánské muslimské lize připadlo 63 hlasů.

Sčítání probíhalo velmi pomalu, volby totiž provázely dohady, že výsledky budou zmanipulované. Ještě nyní se údajně dvacet hlasů stále vyhodnocuje.

Kvůli možné manipulaci odmítlo konečnou bilanci uznat vedení doposud vládnoucí Pákistánské muslimské ligy, jež ve volbách získala 63 hlasů. Šehbaz Šaríf, šéf strany, se nechal slyšet, že hodlá Chánovi vytvořit silnou opozici.



Naváz Šaríf, Šehbazův kolega, pak z vězení, kde si odpykává desetiletý trest za usvědčení z korupce, uvedl, že výsledky voleb pokládá za „ukradené“. Třetí Pákistánská lidová strana získala v parlamentních volbách 39 míst.

Chán, jemuž záda kryje tradičně vlivná armáda, se za vítěze voleb prohlásil ve čtvrtek odpoledne. Zároveň odmítl jakékoli obvinění z obvodu, přičemž právě skončené volby jsou podle něj těmi nejtransparentnějšími v historii země. Výsledky chce údajně sám dát prověřit.



Bývalá kriketová hvězda bude nyní potřebovat spojence, aby se vůbec premiérem mohla stát. Britský The Guardian nicméně podotýká, že to, aby jediná strana jednotně nasbírala hlasy napříč celou zemí, je v pákistánské politice ojedinělý úkaz.

Imran Chán se nechal slyšet, že hodlá stát u revolučního zrození „nového Pákistánu“. Mimo jiné touží vytvořit oboustranně výhodné vztahy se Spojenými státy, byť západní politiku často kritizuje, chce bojovat s korupcí a také by rád vytvořil hned několik milionů pracovních pozic.

Nesmrtelný Chánův tým

Chán se narodil do bohaté pákistánské rodiny a později vystudoval na slavném Oxfordu. Ve třinácti letech začal s kriketem, v Pákistánu mimochodem národním sportem, a jeho hvězda stoupala tak dlouho, až dosáhla vrcholu. Dlouhých šestnáct let vedl coby jedna z největších hvězd a kapitán národní tým – a když v roce 1992 končil profesionální kariéru, učinil tak jako mistr světa.

Sluší se dodat, že primát nejlepšího týmu planety získali Pákistánci v historii pouze jedinkrát, proto se celá sestava – s kapitánem Chánem v čele – stala ihned po melbournském finále s Angličany prakticky nesmrtelnou.



Po konci sportovní kariéry se Chán mohl připojit k Pákistánské muslimské lize, místo toho však raději zvolil založení vlastní strany, tedy Hnutí za spravedlnost. Říkalo se o něm, že měl divoká mladá léta, poté, co vstoupil do politiky a v průběhu času se natřikrát oženil, se nicméně změnil.

Stal se vzorným muslimem, jehož naplňuje duchovní život, který odsuzuje rozmařilost a jehož hvězda postupem času vystoupala i v politice. Velkou měrou se na tom podílí Chánovo zaměření – lepší život si totiž podle něj zaslouží každý, koho sužuje chudoba, což je téměř čtvrtina obyvatel Pákistánu. Ostře navíc vystupuje proti korupci (byť byl paradoxně sám nařknut, že poslední volby zmanipuloval).

Tálibán Chán

Mimo zmíněné chce Chán také bojovat za vylepšení vztahů se sousední Indií, přičemž s ní hodlá diskutovat především o sporném Kašmíru. Problém nazývá „humanitárním“ a nechce se na něj dívat z hlediska sporu o území. Dále věří ve vyjednávání s radikálním afghánským hnutím Tálibán, přičemž z oblasti na severozápadě země, jež byla sužována válečným konfliktem, v minulosti urgoval za stážení pákistánských vojsk. I kvůli tomu si vysloužil přezdívku „Tálibán Chán“.

Co od něj tak ve výsledku čekat? To se stále neví. Ke vztahům s Indií například The Economic Times poznamenaly: „Je brzy o něčem takovém mluvit. Záleží, koho si Chán zvolí za koaliční partnery, to pak vytvaruje i jeho vládu,“ říká diplomat Krishan Chander Singh.



Právě ve vztahu s Indií má však Chán údajně projevit odvahu a pomoci těm, které konflikt zasahuje. „Bude to v širším zájmu pákistánského lidu,“ dodává server, konkrétně profesor Sachin Chaturvedi, pracovník výzkumného centra, jenž se na vztahy mezi oběma zeměmi specializuje.

Volby v Pákistánu provázel i teroristický útok. Ten se ve středu odehrál kousek od jedné z volebních místností ve městě Kvéta a vyžádal si nejméně 31 obětí. Dalších 40 lidí je zraněných. Mohla za to bomba, která byla umístěna v policejním autě vedle budovy.