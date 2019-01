Papež dnes dopoledne místního času sloužil mši pro kněží, jeptišky a členy katolických organizací v nově zrekonstruované katedrále Panny Marie La Antigua v panamském hlavním městě. Ve svém kázání použil slova týkající se únavy a vyčerpání zhruba 20krát.

Ve svém kázání František hovořil o tom, že církev „často nedokázala vyslyšet volání o pomoc“. Na téma sexuálních útoků přišla řeč i během oběda s delegací ze Spojených států. „Papež prohlásil, že to je hrozný zločin. Připomněl nám, že je důležité oběti podpořit, stát při nich a jako církev být jednotní,“ řekla reportérům účastnice setkání Brenda Noriega z kalifornského San Bernardina.

Do Panamy přiletěl ve středu, aby se zde zúčastnil Světových dní mládeže. Vyvrcholením jeho návštěvy bude nedělní mše pod širým nebem. Světové dny mládeže jsou obří mezinárodní akcí, při které se každý třetí rok setkávají křesťané z celého světa a vždy se jí účastní také papež. Tradici založil v roce 1984 papež Jan Pavel II. a oba jeho nástupci v ní pokračují. Doposud se tato křesťanská setkání konala čtrnáctkrát v deseti státech, naposledy to bylo v roce 2016 v Polsku.

Loňský rok papež označil za „annus horribilis“ (hrozný rok). V několika zemích včetně USA a Chile propukly skandály související se obtěžováním ze strany katolických kněží. V Chile v reakci na obvinění nabídlo svou rezignaci všech 34 biskupů. František dosud sedm rezignací přijal a další dva biskupy, kteří sami čelili obvinění ze zneužívání, odvolal.

