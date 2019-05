Prvomájových demonstrací se po celé Francii účastní přes 150 tisíc lidí, uvedla policie. V Paříži vyšlo podle odhadů médií do ulic přibližně 40 tisíc demonstrantů.

První vážnější střety policie a radikálů se odehrály poblíž železničního nádraží Montparnasse, odkud kolem 14:30 SELČ právě vycházel hlavní pochod organizovaný odbory směrem k Italskému náměstí na jihu Paříže.

