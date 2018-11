V Paříži vrcholí oslavy konce první světové války. Státníky přivítal déšť

Přesně před sto lety byla ve francouzském Compiègne podepsána mírová dohoda, která ukončila boje první světové války. Největší oslavy výročí ukončení jednoho z nejkrvavějších konfliktů v historii dnes i přes nepřízeň počasí vrcholí v Paříži. Do hlavního města Francie dorazily desítky vrcholných představitelů světových zemí včetně českého premiéra Andreje Babiše.

Lídři celkem 98 zahraničních delegací se v nedělních dopoledních hodinách setkali s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v budově pařížského Elysejského paláce. Společně pak vyrazili na slavnostní ceremoniál k Vítěznému oblouku na náměstí Charlese de Gaulla. I přes přísná bezpečnostní opatření poznamenal přesun incident, při kterém polonahá aktivistka vběhla mezi kolonu vozidel amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Státníci na místo dorazili krátce před jedenáctou hodinou, tedy přesně v době, kdy příměří roku 1918 vstoupilo v platnost. Samotný pietní akt byl navzdory deštivému počasí zahájen o dvacet minut později vojenskou přehlídkou.

Slavnostní ceremoniál připomněl francouzské vojáky, kteří položili život za svou vlast. Zazněly také úryvky z dopisů vojáků, bojujících na západní frontě první světové války nebo z knih spisovatele Ericha Marii Remarqua.

Macron připomněl hrůzy války

Deset minut před dvanáctou hodinou začal svůj proslov francouzský prezident Emmanuel Macron. Připomněl, že podpis smlouvy z 11. listopadu 1918 znamenal příměří na západní frontě, nikoli definitivní ukončení války. Zmínil oběti krvavého konfliktu a ty, kteří zahynuli jen několik hodin před vyhlášením příměří. Vzpomněl si i na tehdy ještě neznámého vojáka Charlese de Gaulla, který byl ve válečných bojích několikrát zraněn.

„Viděl jsem bitevní pole první světové války, půda tam je dodnes zničená. Viděl jsem na pomnících všechna ta jména těch, kteří zahynuli pro svou zem. Viděl jsem místa, kde se spolu mísily pozůstatky francouzských i německých vojáků. Stopy této války se nikdy nesmazaly. Pamatujme, nezapomeňme,“ vyzval francouzský prezident.

Macron také zdůraznil, že vzpomínka na historické události musí posloužit jako varování do budoucna. Zmínil hodnoty, za které francouzští vojáci bojovali. „Vlastenectví je opakem nacionalismu,“ upozornil. „Lekce této velké války nesmí být lekcí zahořklosti jedné země vůči druhé. Musí nás naopak nutit dívat se do budoucnosti a na to co je hlavní.“

Mírové fórum

Hodinu a půl po poledni začne v Elysejském paláci recepce pro státníky. Právě zde by mělo proběhnout krátké setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Lídr Spojených států však informaci Kremlu nepotvrdil a podle České televize pouze uvedl, že se oba muži zúčastní stejného oběda.

Před ceremonií k 100. výročí ukončení 1. světové války se vedoucí 98 zahraničních delegací setkali nejprve v Elysejském paláci, odkud pak vyrazili společně k Vítěznému oblouku. pic.twitter.com/zEZhiWTkQZ — Úřad vlády ČR (@strakovka) November 11, 2018

Americký prezident se nezúčastní mírového fóra, které bude v odpoledních hodinách zahájeno proslovem německé kancléřky Angely Merkelové. Večer na fóru, které by mělo zahájit tradici každoročního setkávání, promluví i český premiér Andrej Babiš. Podle České televize chce svůj prostor využít k položení otázky, zda by nebylo lepší investovat polovinu financí na světové zbrojení na pomoc chudým.