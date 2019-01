Někteří polští chovatelé prodávají majitelům jatek nemocné krávy, jejichž maso může ohrozit lidské zdraví. Jatka mají o maso zájem, neboť výkupní cena je výrazně nižší než u zdravého dobytka a z jeho prodeje obchodníkům mají vyšší zisk. Informovala o tom o uplynulém víkendu polská televize TVN24, jejíž investigativní reportér natočil tuto nezákonnou praktiku skrytou kamerou.

Reportér, který se nechal zaměstnat na jatkách na východě Polska, se podílel na porážkách zjevně nemocných kusů dobytka, které přivážely nákladní vozy takřka výhradně večer za tmy.

Tito přežvýkavci jsou kolikrát natolik zubožení, že ani nedokáží stát na vlastních nohách, jsou poráženi bez přítomnosti veterináře, jenž za normálních okolností musí potvrdit, že vybrané zvíře je zdravé, a tím pádem vhodné ke konzumaci. Viditelně zkažené části jejich masa se potom odřezávaly a vyhazovaly.

„Když vidíš něco špatného, jako tady to oslizlé… Vyřež to, ať to není tak vidět,“ poodhaluje nekalé praktiky některých polských chovatelů pořízený záznam.

Majitelé jatek dosáhnou sedmkrát většího zisku

Během noci podle reportéra na jatkách takto stihnou zpracovat okolo 15 kusů nemocného dobytka. O jejich maso je mezi majiteli jatek zájem, neboť zdravou krávu prodávají chovatelé za 2500 zlotých (15 tisíc korun), zatímco nemocný dobytek stojí přibližně pětkrát méně.

Průměrně veliký podnik zpracovávající maso podle televize vydělá na zdravých krávách 350 tisíc zlotých ročně (2,1 milionu korun), zatímco na nemocných může mít čistý zisk až 2,5 milionu (15 milionů korun).

Polsko patří k hlavním evropským exportérům hovězího a část masa putuje i do České republiky. Hlavní polský veterinář Pawel Niemczuk dnes v reakci na reportáž TVN24 uvedl, že jde zjevně o nezákonnou činnost, kterou jatka prováděla "úmyslně v nočních hodinách s cílem uniknout dohledu úřadů". Televize poskytla své materiály policii a státnímu zastupitelství.