"Pilot letounu byl odvezen do nejbližší vojenské nemocnice a jeho stav je stabilní," řekl novinářům tiskový mluvčí generálního velitelství polských ozbrojených sil podplukovník Marek Pawlak. Podle mluvčího vojenské nemocnice není pilot v ohrožení života, další informace o jeho zdravotním stavu však neposkytl.

Pawlak rovněž uvedl, že šlo zkušeného pilota z 23. letecké základny. "Měl za sebou více než 1200 letových hodin,“ dodal mluvčí.

#NOW: A Polish MIG-29 has crashed in Stoczek, pilot ejected but is missing. #Poland pic.twitter.com/9XWUNcn0IQ