V portugalském moři chytili prehistorické monstrum. Žilo již před 80 miliony let

Žralok límcový, jak zní jeho název v češtině, se na Zemi poprvé objevil přibližně před 80 miliony let a sdílel ji i s dinosaury. Kvůli svém přirozeném prostředí však na rozdíl od nich přežil dodnes.

Tento živočich má 300 zubů a dosahuje délky 1,5 metru a od pradávna se ho mořeplavci bojí. Samuel Garman, první vědec, který se v polovině 19. století zabýval žraloky, vyslovil domněnku, že tento druh mořského žraloka mohl inspirovat spoustu námořníků k vytváření strašidelných příběhů o mořskému hadu z hlubin. Místní novináři jej proto nazývají „monstrum z hlubin“.

Živočich totiž připomíná spíše úhoře než žraloka a jeho úlovek je vzácný zejména proto, že vědcům i nic netušícím rybářům se tak často do sítí nedostane. Když už se pak podaří takového živočicha chytit, většinou nepřežije cestu do laboratoře.

K dispozici je také velmi málo záběrů tohoto žraloka z jeho přirozeného prostředí a neví se příliš ani o jeho biologii. Chycen byl totiž v hloubce okolo 700 metrů, kde je momentálně lidský výzkum příliš nákladný.

