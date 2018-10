Případu pašeračky Terezy H.: v Pákistánu soud vyslýchá celního vyšetřovatele

Soudní proces s Hradišťankou Terezou H., stíhanou v Pákistánu za pašování devíti kil heroinu pokračuje v těchto dnech výslechem dalších svědků. Deník o tom informoval Zástupce ředitele tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí Robert Řehák.

„Na soudním stání 24. října s českou občankou zadržovanou v Pákistánu pokračoval výslech celního vyšetřovatele Muhammada Aliho. Další stání proběhne v pátek 26. října. Na něm budou obhájci obou obviněných (druhým je ve stejném případu obviněný 21letý Nikolaj I. původem z Bulharska pozn. red.) klást celnímu vyšetřovateli další doplňující otázky. Očekává se, že rozsudek by mohl být vynesen nejpozději do konce listopadu 2018,“ uvedl Robert Řehák.

Jak v neděli 21. října informovala ČTK, podle deníku The Nation si obhajoba Češky u soudu stěžovala, že se proces příliš protahuje. Během uplynulých měsíců muselo být totiž soudní stání několikrát odročeno kvůli absenci vyšetřovatele, nepřítomnosti dalších svědků, stávce místních soudců nebo kvůli tomu, že soudce byl delší dobu na náboženské pouti.

Obviněná je v těžké situaci kvůli odkládání konečného rozhodnutí případu, uvedla před soudem obhajoba.

Devět kilogramů drogy v kufru

Tereza H. z Uherského Hradiště byla zadržena celníky v pákistánském Láhauru letos 10. ledna poté, co údajně prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru. Kromě ní byl obviněn ještě 21letý Nikolaj I. původem z Bulharska.

Tereza H., která vinu odmítá, čeká v Pákistánu na soud, zatímco se Ministerstvo spravedlnosti ČR snaží uzavřít s Pákistánem dohodu o předávání odsouzených tak, aby mohla vykonat případný trest v naší zemi. ČR s Pákistánem totiž doposud nemá uzavřenou smlouvu o předávání vězňů.