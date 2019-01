Čtvrtý, tedy druhý nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí panuje dnes nadále na řadě míst rakouských spolkových zemí Tyrolsko, Vorarlbersko, Salcbursko, Štýrsko a Horní a Dolní Rakousy. „Během dne můžou laviny mokrého sněhu kvůli slunečnímu záření a oteplení padat ve zvýšené míře ze strmých jižních svahů,“ varovala lavinová služba. Pro zimní sporty mimo vyznačené sjezdovky jsou podle ní podmínky extrémně nebezpečné.

Také v bavorských Alpách je riziko lavin navzdory tomu, že přestalo sněžit, stále vysoké. Čtvrtý stupeň z pěti nicméně platí už jen nad hranicí lesa v Alpách u měst Garmisch-Partenkirchen a Berchtesgaden. Ve čtvrtek by se mohlo lavinové nebezpečí na mnoha místech rakouských hor snížit až na třetí stupeň. Na víkend ale meteorologové hlásí další sněžení.

Situace se pomalu lepší také v dopravě. Na mnoha místech byly zrušeny uzavírky. Od světa je odříznuto už jen několik málo horských obcí. Přístupné je mimo jiné i dolnorakouské lyžařské středisko Hochkar, které bylo několik dní zcela nedostupné. Vjet do něj ovšem smějí zatím jen vojáci a hasiči. Prakticky v celém Rakousku už se podařilo obnovit také dodávky elektřiny.

