V Rakousku se rýsuje koalice vítězných lidovců a extrémistických Svobodných

Očekávané se stalo skutečností. Šéf rakouských lidovců (ÖVP) Sebastian Kurz dnes oznámil, že zahájí vyjednávání o koalici s ultrapravicovými Svobodnými (FPÖ). Vítěz nedávných parlamentních voleb Kurz a předseda FPÖ Heinz-Christian Strache se mají sejít ve středu.

Poté, co rakouský prezident Alexander Van der Bellen pověřil minulý pátek šéfa vítězných lidovců (ÖVP) Sebastiana Kurze sestavením vlády, očekávalo se, že záhy začne jednat se Svobodnými (FPÖ) a nikoli sociální demokracií (SPÖ), dosavadním tradičním koaličním partnerem.

Dnes Sebastian Kurz potvrdil očekávaný kurs, svému protějšku ze strany Svobodných nabídl středeční schůzku, jíž začnou jednání o koalici.

Výsledek voleb v Rakousku

ÖVP ve volbách dominovala se ziskem 31,5 procenta hlasů, SPÖ dostala 26,9 procenta a FPÖ podpořilo 26 procent hlasů. V Národní radě se udrželi také liberálové (NEOS) díky podpoře 5,3 procenta hlasů; nově do ní vstoupila se ziskem 4,4 procenta hlasů Kandidátka Petera Pilze, již založil odpadlík od Zelených Pilz. Zelení do parlamentu nepronikli.

"Podobnost našich stran spočívá především v odhodlání zastavit ilegální migraci, učinit sociální systém Rakouska méně přitažlivým pro přistěhovalce a také snížit daně, zejména pro lidi s nižšími příjmy," vysvětlil Kurz.

Pokud Kurz s koaličním jednáním uspěje, stane se nejmladším premiérem na světě. Jeho případná vláda by přitom znamenala změnu i v přístupu k Česku.

Hvězdný mladík Sebastian Kurz

Jedenatřicetiletý ministr zahraničí a pravděpodobný příští rakouský kancléř Sebastian Kurz se po svém nástupu do čela ÖVP stal rychle hvězdou rakouské politiky. Do kapsy mu jak hrálo sebevědomé a přirozeně působící vystupování, tak i trend současné Evropy, v níž se mladí politici rychle dostávají do vrcholných funkcí (kromě Kurze je příkladem devětatřicetiletý francouzský prezident Emmanuel Macron nebo osmatřicetiletý premiér Irska Leo Varadkar).



Kurzova kariéra začala v roce 2011, když se stal náměstkem ministra pro sociální integraci. Rychle proslul svými tvrdými postoji k cizincům. Navrhoval například bonusy pro firmy, které budou zaměstnávat pouze Rakušany a ne cizince z Evropské unie ani třetích zemí. Chtěl také odebrat dávky pro děti cizinců. Právě tyto body se týkají také České republiky.

V letošním roce na sebe už jako ministr zahraničí znovu připoutal pozornost, když prosadil zákaz nošení arabských burek na ulici - věc, kterou coby tajemník pro integraci nechtěl řešit. "Trend se změnil. Burky se na rakouských ulicích objevují pořád víc a víc, a to nejen v turistických oblastech. Setkávám se s nimi také u nás v Meidlingu," uvedl ke svému obratu, který přispěl k tomu, že začal být osočován z populismu a ze snahy prosazovat líbivá řešení.



Pod Kurzovým vedením se změnili i lidovci. Když v červenci přebíral funkci předsedy, vymínil si, že bude mít mnohem silnější pravomoci a nebude muset poslouchat některé stranické organizace. Poslední slovo měl při schvalování kandidátek i programu.

Při prosazování těchto změn mohl argumentovat tím, že právě díky němu se obrátil trend klesající podpory, který lidovce v souvislosti s imigrační vlnou od roku 2015 provázel. Zatímco koncem loňského roku se jejich preference propadly až k 18 procentům, pod Kurzovým vedením s deklarovaným tvrdším přístupem k migrantům se rychle dostali nad 30 procent.