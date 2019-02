„Na počátku letošního roku jsme byli svědky hrozivé série vražd, která tuto zemi zasáhla,“ prohlásil ministr vnitra Herbert Kickl z krajně pravicové Svobodné strany Rakouska. Od ledna došlo v Rakousku, které dlouhodobě patří mezi země s nejnižším počtem násilných trestných činů v přepočtu na obyvatele, nejméně k osmi případům vražd žen, které podle policie spáchali cizinci.

„Vidíme, že velmi velmi často nejsou lidé, kteří jsou do těchto zločinů zapleteni, rakouského původu. Často pochází z jiných zemí a jiných kultur,“ prohlásil Kickl během společní tiskové konference za účasti předsedy vlády Kurze a dalších ministrů.

Tvrdší tresty

Chystaný balíček opatření, který podle agentury AP zahrnuje mimo jiné zvýšení minimální trestní sazby za znásilnění a zavádí nové trestné činy, jako například „zmrzačení ženského pohlavního ústrojí“, cílí především na ochranu žen. Kritiku některých právníků, podle nichž přísnější tresty pachatele trestných činů neodradí, Sebastian Kurz odmítá.

Ich habe absolut kein Verständnis, wenn nun Experten diese #Verschärfungen kritisieren. Die #Bundesregierung und ich stehen auf der Seite der vielen #Opfer. Wer sich an #Frauen und #Kindern vergeht, hat keine Milde, sondern harte Strafen verdient. pic.twitter.com/ueminDgkej — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 13, 2019

„Pro kritiku některých expertů nemám pochopení. Náš plán je podle mého názoru rozumný a správný. Kdokoli spáchá v Rakousku zločin proti ženám a dětem si nezaslouží shovívavost, ale řádný a tvrdý trest,“ prohlásil kancléř.

Migrace a kriminalita

Politika současné vlády již od voleb v roce 2017 cílí na boj s následky migrační krize. Jen během roku 2015 přijalo Rakousko podle agentury AP přibližně 87 tisíc uprchlíků především z Afghánistánu a dalších zemí Středního východu, což tvoří přibližně jedno procento celkové populace země.

Kickl společně s Kurzem minulý měsíc uvedli, že hledají způsoby, které by jim umožnily navýšit počet zločinů, za které by migranti mohli být potrestáni odebráním uprchlického statusu a deportováni. V současné době do této skupiny patří pouze nejzávažnější zločiny včetně vraždy.

Komentáře ministra vnitra jsou jen dalšími v řadě výroků, které proti sobě staví problematiky migrace a kriminality. Že je situace na počátku letošního roku neobvyklá dokazují statistiky kriminality z roku 2017, které dokazují, že navzdory přijetí desetitisíců uprchlíků zaznamenal celkový počet zločinů i počet násilných trestných činů meziroční pokles.