K tragickému neštěstí došlo v sobotu v rakouských Alpách. V důsledku sesuvu laviny v lyžařském středisku Küthai zde přišel o život sedmadvacetiletý český občan. Masa sněhu jej zastihla během pěší túry. Informovala o tom agentura APA.

Identita muže je neznámá, podle dostupných informací ale na túře nebyl sám. Doprovázel jej tam údajně jeho o rok starší krajan, a jak se později ukázalo, byl to právě on, kdo zavolal pomoc. Co konkrétně lavinu způsobilo, není v tuto chvíli zřejmé.

Záchrana přišla pozdě