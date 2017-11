V Řecku již týden prší. Záplavy mají desátou oběť

„Všechno je ztraceno. Je to jako příběh o potopě z Bible, uvedla starostka Mandry Yianna Krikouki.

V Mandře bylo zatím nalezeno pět těl. Další mrtví jsou hlášeni z ostatních měst a od pobřeží. Jednalo se hlavně o starší lidi, kteří si nedokázali sami pomoci.

Podle aktuálních informací se další lidé pohřešují. Více než desítka jich byla zraněna.

Jejich příbuzným již kondoloval řecký premiér Alexis Tsipras.

Na několika místech došlo díky podmáčeným svahům k sesuvům půdy. Dálnice mezi Athénami a Corinthem je neprůjezdná, uzavřeny byly také všechny školy ve zmíněných městech.

More views of severe #floods that hit Western Attica, #Greece today! Report: Bassa Pianura Padana Photo e Meteo ❄ pic.twitter.com/KKIeL5ZTcg