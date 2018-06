V redakci amerických novin se střílelo. Policie hlásí několik mrtvých

/VIDEO/ V redakci deníku The Capital Gazzete ve městě Annapolis v americkém státě Maryland se střílelo. Při střelbě zemřelo několik lidí a další desítky jich byly zraněny. Na místě zasahuje policie, která stále prohledává budovu. Podle místního šerifa Rona Batemana byl jeden útočník zadržen. Policie však předpokládá, že jich může být víc a mohou být vyzbrojeni výbušninami. Na místě proto zasahují i pyrotechnici.

Střelba v novinách The Capital GazzeteFoto: ČTK/AP/Uncredited

Zpravodajský server Daily Mail s odvoláním na policii uvedl, že při útoku zemřely nejméně čtyři lidé. Další dvě desítky byly zraněny. Podle televize CNN, která citovala jednoho z policistů došlo ke střelbě přímo v redakci.

Poručík Ryan Frashure, mluvčí policejního oddělení Anne Arundel County, řekl reportérům, že policisté stále evakuují budovu a zasahují na místě. Potvrdil, že na místě došlo ke zraněním, ale potvrdil jejich rozsah. Řekl, že další informace o obětech a podezřelých budou poskytnuty, jakmile bude budova zcela bezpečná.

Soudní reportér Phill Davis na svém Twitteru napsal, že střelec prostřelil skleněné dveře do kanceláře a zasáhl několik lidí. „Nemůžu říct o moc víc a nechci někoho prohlásit za mrtvého, ale je to špatné,“ řekl. „Není nic víc děsivějšího, slyšet jak je zastřeleno několik lidí zatímco jste pod stolem a pak slyšíte, jak střelec znovu nabíjí, dodal.

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

Informace o střelbě v budově novin Capital Gazzette v Annapolisu potvrdil na Twitteru i marylandský guvernér Larry Hogan. Varoval lidi, aby zůstaly daleko od místa střelby. „Byl jsem absolutně zničený, když jsem se dozvěděl o této tragédii v Annapolisu,“ napsal.

Absolutely devastated to learn of this tragedy in Annapolis. I am in contact with County Executive Steve Schuh, and @MDSP is on the scene assisting @AACOPD. Please, heed all warnings and stay away from the area. Praying for those at the scene and for our community. https://t.co/bI6PdUjHfh — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) June 28, 2018



O střelbě byl informován i americký prezident Donald Trump. Novinářům to řekla zástupkyně tiskové mluvčí Lindsay Waltersová.