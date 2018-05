V restauraci na předměstí Toronta vybuchla bomba, zranila patnáct lidí

K výbuchu došlo v restauraci Bombay Bhel ležící ve městě Mississauga krátce po 22:30 místního času, uvedla zpravodajská televize CTW News. Zatím není jasné, zda se jednalo o terorismus.

„Máme zprávy o mnoha zraněných, ale žádné informace o rozsahu,“ napsala na twitteru kanadská police. Podle ní má výbuch na svědomí dvojice mužů, která v restauraci aktivovala improvizované výbušné zařízení. Poté z budovy odešla.

#BREAKING : 15-20 injured reported in Mississauga, Ontario #Canada , restaurant explosion pic.twitter.com/MHfCbveEM3

Policie již na sociálních sítích zveřejnila fotografii dvou lidí v tmavých mikinách, kteří vcházejí do restaurace, přičemž jeden z nich drží v ruce nespecifikovaný předmět.

Atleast 15 injured as major explosion rocks Indian restaurant in #Ontario, #Canada; Cops release picture of suspectshttps://t.co/jxBAphk8R3 pic.twitter.com/ASxcoANANv