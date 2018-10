V rezidenci miliardáře Sorose našli bombu. Pyrotechnici ji zneškodnili

Americká policie v pondělí našla výbušninu v poštovní schránce rezidence miliardáře George Sorose, která se nachází ve Westchester County ve státě New York. Na svém webu o tom informoval list The New York Times. Policie již výbušninu zneškodnila, Soros v době jejího nálezu nebyl doma.

„Jeden ze zaměstnanců pana Sorose objevil v poštovní schránce podezřelý balíček. Jelikož se domníval, že by v něm mohla být výbušnina, odnesl ho dál od lidí a přivolal policii,“ citoval deník The New York Times z policejního prohlášení. Policie obdržela telefonát v pondělí odpoledne, a to přibližně v 15:45 místního času. Přivolaní pyrotechnici nálož záhy zneškodnili. Případem se následně začal zabývat Federální úřad pro vyšetřování (FBI). ČTĚTE TAKÉ: Miliardář Soros se brání Orbánovým pomluvám, rozvrátit Evropu nehodlá Americký miliardář a filantrop maďarského původu George Soros je od roku 1979 angažovaným podporovatelem politických aktivit. Během amerických prezidentských voleb v roce 2016 Soros financoval předvolební kampaň Hillary Clintonové. Ve Spojených státech je považován za jednoho z hlavních přispěvatelů projektů na ochranu demokracie a lidských práv po celém světě. Mimo jiné podporuje i organizace Transparency International nebo Human Rights Watch. Kvůli svým aktivitám je 88letý Soros častým terčem tvrdé kritiky konzervativních skupin i výhružek amerických antisemitů, upozornil deník New York Times. Nežádoucí osoba V rodném Maďarsku se Soros pro vládu premiéra Viktora Orbána stal nežádoucí osobou. Orbán ho dlouhodobě obviňuje z politického vměšování a z aktivní podpory masové imigrace do Evropy. V uplynulých dvou letech utratila jeho vláda více než 100 milionů eur (2,12 miliardy korun) z veřejných prostředků na mediální kampaň, jejímž cílem bylo očernit Sorose, jeho nadaci Open Society Foundations (OSF) i jejich partnery. Kvůli sílícímu vládnímu tlaku musela Open Society Foundations (OSF) v polovině května opustit své dosavadní sídlo v Budapešti. Své mezinárodní aktivity od té doby řídí z Berlína. ČTĚTE TAKÉ: Maďarsko schválilo zákon stop Soros. Nakrmit uprchlíky bude trestné

Autor: Tereza Polaczyková