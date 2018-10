V Římě se rozbil eskalátor, zranilo se 20 lidí. Nevydržel skákání fanoušků

Stanice metra musela být uzvařena. Informovala o tom agentura Ansa.

"Skupina fanoušků CSKA sjížděla do metra. V tu chvíli se eskalátor rozbil," řekl policejní mluvčí. Očití svědci uvedli, že chvíli před poruchou ruští fanoušci hlasitě zpívali a na eskalátoru skákali.

Na místě se kromě rozbitého eskalátoru, rozbitého skla a zmačkaných plechů povalovalo několik lahví od piva.

Stanice byla plná fotbalových fanoušků. CSKA Moskva dnes hraje Ligu mistrů s AS Řím.

JUST IN: Escalator at Rome metro station malfunctions, several injuries reported pic.twitter.com/iFfnJZ10n7