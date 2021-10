Podle médií by příčinou havárie mohla být technická závada, protože se pilot pokusil o nouzové přistání. Podle prvních zjištění byli na palubě dva piloti a 20 cestujících. Místo havárie leží asi 290 kilometrů východně od Kazaně, hlavního města Tatarské autonomní republiky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.