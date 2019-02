V Moskvě se údajné nastražení bomb týkalo více než 110 budov, přičemž dalších 70 bylo nahlášeno v oblasti hlavního města, informovala agentura. Například před ruskou státní univerzitou v Moskvě byly shromážděny stovky studentů.

Univerzita následně oznámila, že někdo v budově nahlásil bombu. Byla nařízena evakuace celého objektu a výuka byla zrušena.

