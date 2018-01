V Rusku se nesmí promítat nová komedie o smrti generalissima Stalina

Britsko-francouzský film The Death of Stalin (Stalinova smrt) Rusové v kinech neuvidí. Úřady totiž zakázaly jeho promítání. Snímek pojednávající o boji o moc, který se rozhořel s úmrtím obávaného komunistického vládce, měl být uveden do ruských kin ve čtvrtek 25. ledna.

Snímek pořízený při 63. výročí Stalinovy smrtiFoto: ČTK/ABACA/AA

Zatímco v Česku se filmová komedie The Death of Stalin, dělající si legraci z diktátora Josifa Vissarionoviče Stalina, bude promítat od dubna, Rusové – kterým je primárně určena – se na ni budou muset jezdit dívat do zahraničí. Ministerstvo kultury se sídlem v Moskvě totiž v úterý odebralo snímku uznávaného režiséra Armanda Iannucciho povolení. Komunisté si na něj stěžovali hned po zářijové premiéře v kanadském Torontu. Film označili za protiruský. ČTĚTE TAKÉ: Donald Trump nebude po boku Hitlera, Stalina či Merkelové? Skandální Iannucciho odpůrci – včetně konkurenčního režiséra Nikity Michalka – si nepřejí, aby byl takový film promítán v okamžiku, kdy země slaví 75. výročí sovětského vítězství v bitvě u Stalingradu. Autory obviňují z „extremismu, vyvolávání nenávisti a urážky důstojnosti sovětského člověka“ . Podle médií zrušil povolení sám ruský ministr kultury Vladimir Medinskij. Tentýž politik ještě nedávno prohlašoval, že v jeho zemi cenzura neexistuje.

Autor: Michal Bystrov