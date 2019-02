Ruská Kazaň se chlubí unikátní stavbou. Vzniká tam totiž chrám všech náboženství, který má pod jednou střechou spojit šestnáct světových vyznání, a to včetně těch, které již zanikly, například starověkého Egypta. Svatostánek postupně roste již od roku 1992 a je financován z peněz místního filantropa a z darů lidí.

Komplex, který bývá také často označován jako univerzální chrám, odráží několik architektonických stylů světových náboženství. Nachází se doslova na křižovatce mezi islámem a křesťanstvím, v hlavním městě ruské republiky Tatarstán, která se nachází téměř osm set kilometrů od Moskvy.

Populaci Tatarstánu tvoří z velké části muslimové a křesťané. Žije zde však i více než stovka různých etnických skupin. Možná právě proto má být chrám místem, kde mohou "všechna náboženství souznít v harmonii," jak píše místní tisk.

Zjevil se Ježíš

Stavbu započal místní filantrop Ildar Khanov již v roce 1992 poté, co se mu prý zjevil Ježíš Kristus. "Nebeský otec navštívil mého bratra a řekl: ´Ildare, vstaň v šest hodin ráno a začni kopat základy chrámu.´Můj bratr na to odvětil, že nemá peníze ani materiál," řekl serveru Thequint.com Ildarův bratr Ilgiz Khanov. "To nevadí, prostě začni a uvidíme," řekl prý Ježíš. "A dnes vidíme výsledek,“ říká Ilgiz Khanov.

Ildar Khanov totiž zemřel již v roce 2013, proto celou zodpovědnost za dostavbu převzal jeho bratr. „Náš otec snil o tom, že postaví mešitu. Protože se ale v naší zemi praktikují dvě náboženství i budhismus, rozhodl se můj bratr všechna propojit," dodal Ilgiz Khanov.

Nejedná se však o chrám v tradičním slova smyslu. Budova má sice sloužit jako symbol náboženské jednoty, ale na bohoslužby sem lidé nezajdou. Půjde totiž o kulturní centrum, kde bude umělecká galerie, muzeum, divadlo i například čajovna. Chrám je však stále ve výstavbě. V současnosti je dokončen například sál Ježíše Krista, katolická hala, budhistická místnost a egyptská síň. Khanov rovněž uvedl, že v budoucnu by chtěl, aby zde sídlila astronomická společnost, dětská konzervatoř, umělecká škola či rehabilitační centrum.

Umělecké dílo

"Jde o umělecké dílo a současně soukromý dům. Jako návštěvník se ocitnete v umělecké budově a zároveň v rodinném domě Khanovových, abyste si prohlédli, co tu vytvořil," uvedl manažer chrámu Farid Khairillin. Chrám skutečně slouží i jako bydliště Khanovovy rodiny. V budoucnu by se však měl ještě rozrůst o dal

"Lidé sem chodí, protože toto místo je velmi neobvyklé. Na světě žádný druhý nenajdete. Existuje sice podobný komplex, jako je například chrám na Bali, který je věnován sedmi vyznáním, ale ten funguje opravdu jako chrám. Také je jeden v Amsterdamu, který spojuje dvě náboženství. Ale naše poselství je trochu jiné," dodává manažer. V budoucnu by

Nutno dodat, že ani vzhledově se žádný z chrámů na světě tomuto nepodobá. Připomíná totiž budovu z disneyovské pohádky. Zářivě zelené, modré a žluté barevné sklo, různé mozaiky a malované kopule doslova vyčnívají v zalesněné krajině.

Můžeme zde vidět kupoli odkazující na římskokatolickou víru i minaret. Zároveň je zde synagoga, islámská mešita i buddhistická pagoda. Na vnějších zdech jsou také napsána slova "Mír", "Svoboda", "Bratrstvo" či "Solidarita", a to v různých jazycích.

Nemusíme se cítit být navzájem odlišnými jen proto, že vyznáváme odlišná náboženství. Toto místo ukazuje, že se musíme navzájem tolerovat," uvedla Rafita Pandianganová, turistka z Indonésie, kde žije jedna z největších muslimských populací na světě.

"Je zde klidná energie a štěstí. Lidé sem přicházejí, aby je načerpali a vzali si s sebou domů. Jejich život pak může být lepším," uvedla další návštěvnice, která obdivovala budhistickou část. Nutno dodat, že jednotlivé části od sebe nejsou nijak striktně odděleny, ale naopak. Návštěvníci mohou procházet z jedné do druhé, což je zcela v souladu s filozofií chrámu, která hlásá harmonii a odstranění bariér.

Chrám sice ještě není dostavěn, ale jeho pestrá a bohatě zdobená fasáda už nyní přitahuje turisty z celého světa.