V Saúdské Arábii se zřítila helikoptéra. Při tragédii zemřel jeden z princů

AKTUALIZOVÁNO 51 5

/ANKETA/ Zjeví se v táboře vyzyvatelů Miloše Zemana na poslední chvíli uchazeč, který by mohl ohrozit jeho postup do druhého kola? Spekulace dnes v České televizi utnul expremiér a někdejší předseda ODS Mirek Topolánek. Potvrdil, že i on bude bude kandidovat na prezidenta. A to především kvůli spojenectví Andreje Babiše a Miloše Zemana.