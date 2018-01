V Saúdské Arábii začal fungovat první autosalon pro ženy

První automobilový showroom pro ženy otevřela ve čtvrtek v Saúdské Arábii nejmenovaná místní soukromá firma. Nový autosalon byl otevřen pět měsíců před tím, než by mělo dojít k vydání rozhodnutí, jež umožní ženám v této zemi řídit auta.

Muslimské ženy v autě, ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Autosalon byl otevřen v nákupním středisku ve městě Džidda na břehu Rudého moře, považovaném za hlavní město saúdského obchodu, které je po Rijádu druhým největším městem v zemi.

Prodejna nabízí široký výběr vozidel různých značek a její personál tvoří pouze ženy. Poskytuje také ženám služby spojené s leasingem a dalšími formami financování koupě auta, na čemž údajně spolupracuje s předními bankami a finančními společnostmi. Informuje o tom agentura AFP.

O zrušení téměř třicet let starého zákazu, který na základě náboženských pravidel bránil saúdským ženám usednout za volant, rozhodl koncem loňského roku saúdský král Salmán. Zrušení zákazu má vstoupit v platnost do června 2018. "Královský dekret bude implementován do ustanovení dopravních předpisů, včetně toho, jak budou vydávány řidičské průkazy pro muže a ženy," uvedla tehdy státní Saúdská tisková agentura.

Rozhodnutí se setkalo se značným odporem u řady saúdských mužů, kteří otevřeně deklarovali, že ženy za volant nepustí a hrozily jim násilím, pokud to zkusí. Saúdské ministerstvo vnitra se ale zavázalo, že nový zákon prosadí. Vláda proto podle AFP začala shánět řidičské instruktorky ze zahraničí, a zakládat autoškoly výhradně pro ženy. Saúdské orgány také chtějí stíhat případné sexuální obtěžování žen kvůli řízení. Za tím účelem vzniká nový zákon, který počítá jako s možnými tresty i s bičováním a vězením.

Otevření showroomu výhradně pro ženy tak je dalším krokem na této cestě, přičemž jeho provozovatel prohlašuje, že jich plánuje otevřít víc.