V saúdskoarabské Džiddě nouzově přistál airbus. Bez vysunutého podvozku

U airbusu A330-200 společnosti Saudi Arabia Airlanes se krátce po startu objevily technické problémy. Pilot se proto rozhodl pro nouzové přistání na letišti v Džiddě. Právě tehdy se však u stroje objevily další problémy, které pilotovi zabránili ve vysunutí podvozku.

„Po několika neúspěšných pokusech o vysunutí podvozku a provedení všech nezbytných opatření se pilot rozhodl přistát i bez jeho vysunutí,“ řekl místním médiím mluvčí Saudi Arabia Airlines Abdulrahman al-Taye.

#BREAKING: #Saudi Arabian Airlines (@Saudi_Airlines) flight #SV3818 was initially traveling to #Dhaka from #Medinah had to be diverted to #Jeddah to make an emergency landing. pic.twitter.com/OSRGO1LeMp