V Severním Irsku brexit nechtějí. Proti jsou více než dvě třetiny lidí

Nejnovější průzkumy v Severním Irsku, jednom ze států Spojeného království, ukázaly, že téměř 70 % dotázaných by si přálo zůstat v Evropské unii. Podle odborníků jsou si nyní občané mnohem více vědomi, čeho všeho se země bude muset vzdát, píše zpravodaj The Guardian.

V referendu v roce 2016 hlasovalo 56 % Severních Irů pro setrvání a 44 % pro opuštění Evropské unie. Nové výzkumy nicméně dokazují, že o dva roky později by proti odříznutí Británie bylo 69 % všech lidí, což zároveň podkopává důvěru Demokratické unionistické strany (DUS), která za osamostnanění Spojeného království neúnavně bojuje.

"Podíl lidí, který chce v Evropské unii zůstat, se od roku 2016 zvýšil. Je to prosté, více si jich totiž uvědomuje náklady i výsledné nepříjemnosti, které v takovém případě nastanou. Platí to jak pro občany jako celek, tak i pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance," hodnotí Brendan O'Leary, profesor politologie na Queen's University v Belfastu.



Kromě samotného brexitu potvrdil průzkum i podporu protestům, namířeným k severním či jižním pohraničním kontrolám. Jedná se především o vyjádření katolíků, kteří tato pásma obývají. Předmětem dotazníků byly rovněž i letištní a přístavní kontroly na trasách uvnitř Velké Británie či pohraniční kontroly mezi Irskem a Severním Irskem.

Tom Brake, zástupce liberálů, se nechal slyšet: "Množství lidí v Severním Irsku, které by volilo pro setrvání v EU, poskytuje další důkazy o tom, že musí existovat hlasování o konečném výsledku. Ten by případně poskytoval i možnost odstoupení od brexitu, zvláště, pokud by nějakým způsobem hrozilo i nebezpečí."



Narážel tak na odhady, že v případě severních a jižních či východních a západních kontrol by mohly nastat další protesty. Ty by totiž v určitý moment mohly eskalovat v nepokoje a násilí, a to především mezi zástupci irských republikánů Sinn Féin a právě zmíněnými DUS, kteří mají naprosto odlišné priority.