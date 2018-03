V Severním Irsku hořelo policejní auto. Zřejmě nešlo o terorismus

K incidentu došlo na silnici A2 mezi Belfastem a Bangorem okolo půl osmé ráno. Informoval o tom server Sky News.com.

Policie zpočátku pracovala s verzí, že šlo o teroristický čin, jak se domnívala i lídryně severoirské politické strany DUP Arlene Foster. Její kolega Ian Paisley v souvislosti s policejním vyšetřováním její slova o teroristickém útoku později vyvrátil.

Main A2 Belfast-Bangor road remains closed this morning as police deal with reports of a car on fire at the Ballyrobert junction, ATO in attendance pic.twitter.com/d8Ksa6pxwL