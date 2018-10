V sídle ruské tajné služby se odpálil atentátník. Tři lidé utrpěli zranění

„Podle předběžných informací vstoupila neznámá osoba do budovy a z batohu vytáhla neidentifikovaný předmět, který o chvíli později explodoval. Muž utrpěl smrtelná zranění,“ řekl agentuře TASS mluvčí ruského protiteroristického výboru NAC.

Trojice zaměstnanců tajné služby utrpěla různě závažná poranění. Na místě zasahuje policie včetně expertů na výbušniny. Útočník zřejmě nebyl pracovníkem FSB a vyšetřovatelé pracují na jeho identifikaci. Guvernér Achangelského regionu Igor Orlov uvedl, že v oblasti dojde k posílení bezpečnostních jednotek.

K útoku se na sociálních sítích přihlásil ruský anarchista Valeryan Panov. Policie však podle britského deníku Daily Mail (DM) prověřuje několik dalších teorií. Panov ve svém příspěvku uvedl, že FSB „uměle vytváří kauzy a mučí lidi“.

Explosion at FSB buidling in #Archangelsk, #Russia kills one person. Cause of explosion not determined yet. https://t.co/N2tNR0pCXP