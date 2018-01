V Singapuru stvořili robotické labutě. Kontrolují kvalitu vody

/VIDEO/ Singapurská vodní nádrž Pandan se může chlubit unikátem. Její hladinu totiž brázdí pět zvláštních labutí. Kdo by je však chtěl ve volné chvíli krmit, bude pravděpodobně zklamán. Nejedná se totiž o živá zvířata, nýbrž o robo-labutě, které testují a kontrolují kvalitu vody. Informoval o tom web Channel NewsAsia.

Robotické labutě jsou z dálky prakticky nerozeznatelné od živých tvorů. Při bližším pohledu je ale patrné, že ptačí tělo je vytvořené z plastu, který kryje pohon v podobě dvou vrtulek a vědecké přístroje, které odebírají vzorky vody.

Takzvané robo-labutě byly totiž vytvořeny v rámci projektu SWAN (Smart Water Assessment Network). Ten má pomoci usnadnit vodohospodářům práci při zjišťování kvality vody.

V současné době totiž vodohospodářské úřady čelí logistickému problému. Sběr vzorků vody je totiž na obrovských vodních plochách časově velmi náročný. To je problematické zejména v případě znečištění vodní plochy či náhlé havárie, kdy úředníci nemohou na danou situaci příliš rychle reagovat. To se však tímto vynálezem mění.

Labutě tak umí díky integrovaným senzorům měřit to, jestli se voda nekazí, zjistit její PH nebo množství obsaženého chlorofylu. Jejich největší výhodou je to, že jsou samostatné a umí posílat získané informace bezdrátově. Pokud ale jejich tvůrci chtějí, můžou je ovládat na dálku ovladačem jako modely aut nebo letadel.

Nabízí se otázka, proč zrovna labutě? Vysvětlení je prosté. Autoři projektu chtěli, aby robot co nejméně narušoval okolní prostředí. To přibližuje spoluautor, profesor Mandar Chitre z univerzity v Singapuru: „Je to proto, že je nádrž v přírodním prostředí a chceme, aby do něj stroje zapadly. Pod hladinou jsou ale pohonné jednotky, které labutím umožní plavat kam chtějí, aby mohly provádět měření a posílat výsledky,“ popsal Chitre.

Autoři projektu také již dříve vyzkoušeli několik menších modelů ptáků, ale labuť zvítězila právě kvůli své stavbě těla, které je dostatečně robustní, aby bez úhony přežilo srážky s kajaky a malými čluny.

Podobný přístup zvolili také ve Švýcarsku. Na ženevském jezeře nyní testují robotického úhoře. Ten upozorňuje na kontaminaci vody a v budoucnu by se měl zaměřovat i na přítomnost těžkých kovů. I zde se výzkumníci zaměřili na dané prostředí. Úhoře vybrali totiž z toho důvodu, že nevíří bahno na dně a neohrožuje tak živočichy, kteří v něm žijí.