V somálském Mogadišu útočili teroristé. Zavraždili nejméně 17 lidí

„Prozatím můžeme potvrdit 17 zabitých civilistů. Cestovali veřejnou dopravou, když došlo k výbuchům a následné střelbě. Počet mrtvých ale poroste,“ řekl agentuře Reuters policista Ali Nur. Některé neověřené zprávy z místa činu však již hovoří o více než 30 mrtvých.

Ostraha hotelu Sahafi a příslušníci somálské kriminální policie CID zahájili podle svědků krátce po dvojici výbuchů palbu. Zhruba o dvacet minut později zasáhla rušnou ulici somálského hlavního města třetí exploze.

Fotograf agentury Reuters na místě zahlédl přibližně 20 těl civilistů a spálené kostry autobusů, motocyků i osobních autmobilů. Podle policisty Mohammeda Husseina byl cílem útoku hotel Sahafi, nikoli sídlo CID, které se nachází naproti přes ulici.

BREAKING: This is the moment a third car bomb attack hit the centre of Somali capital Mogadishu. #Somalia pic.twitter.com/5qViH8VBHW