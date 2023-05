V Suezském průplavu brzy ráno krátce uvázla nákladní loď, po několika hodinách se ji ale podařilo vyprostit a provoz na důležité spojnici mezi Rudým a Středozemním mořem už pokračuje jako obvykle, informovala agentura Reuters. Plavidlo se zaklínilo krátce po vjezdu do průplavu u přístavu Port Suez, díky pomoci tažných remorkérů bylo schopno odplout po necelých čtyřech hodinách, uvedla na twitteru společnost Leth Agencies, která monitoruje provoz na lodních cestách.

Suezský průplav - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Skoro 190 metrů dlouhá loď Xin Hai Tong 23, která pluje pod hongkongskou vlajkou, se dostala do problémů v zakřiveném úseku průplavu u jeho jižního ústí, ukázal systém AIS, který udává přesnou polohu plujících plavidel. Nedaleko tohoto místa v roce 2021 uvázla velká kontejnerová loď Ever Given, která provoz v průplavu zablokovala na šest dní.

Správce průplavu v Egyptě byl informován, že má loď problém s pohonem a uvedl, že „plavební aktivita v obou směrech se vrátí do normálu, jakmile skončí proces odtažení (lodi)“. To se podle Leth Agencies stalo v 06:40 SELČ, plný provoz byl obnoven kolem 10:00 SELČ, uvedl Reuters.

Xin Hai Tong 23, která je určena k přepravě volně loženého zboží, vyplula z přístavu v Saúdské Arábii a zdržela plavidla, která průplavem jela za ní. „Zůstala za ní čtyři plavidla z brzkého ranního konvoje a navíc skupina lodí, která měla podle plánu vplout do Suezského průplavu zhruba v 06:00 (05:00 SELČ),“ uvedl správce kanálu.

Kvůli silnému větru v roce 2021 uvázla v Suezském průplavu obrovská kontejnerová loď Ever Given, která na šest dní zastavila provoz v obou směrech a narušila celosvětový obchod.

Suezský průplav je klíčovou infrastrukturou pro celosvětovou námořní dopravu a představuje nejkratší námořní trasu mezi Asií a Evropou. Kanálem se přepravuje zboží, které se na celosvětovém obchodě podílí asi 12 procenty.