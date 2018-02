V Texasu dnes mají popravit muže, který zabil své dvě dcery. Matka útok slyšela

V texaské popravčí komoře v Huntsville má být dnes v podvečer popraven muž, který v roce 2001 zabil v dallaském bytě své dvě dcery. Jejich matka v době vraždy s jednou z nich právě telefonovala, a slyšela tak i výstřely a křik.

John David BattagliaFoto: ČTK/AP

Dvaašedesátiletý bývalý účetní John David Battaglia má být popraven smrtící injekcí v popravčí komoře dnes v 18 hodin místního času (jednu hodinu po půlnoci středoevropského času). Půjde o třetí popravu na území Spojených států v letošním roce, všechny se zatím uskutečnily v Texasu.

Battagliovi právní zástupci se na poslední chvíli odvolali k Nejvyššímu soudu Spojených států, kde žádají o zrušení popravy s tím, že jejich klient trpí vážným duševním onemocněním a jeho "vnímání reality může být natolik deformované, že nebude schopen popravy". Podle nich Battagliu vyšetřili tři odborníci na psychiku a zjistili, že trpí "bludem, že je pronásledován" a k popravě je psychicky nezpůsobilý.

Státní zástupce Texasu naopak prohlašuje, že Battaglia si je vědom, co spáchal, a využil své inteligence k oklamání specialistů.

Battaglia zastřelil své dcery, devítiletou Mary Faith a šestiletou Liberty, rok po rozvodu se svou ženou Mary Jean Pearlovou. Ta v té době usilovala o jeho zatčení, protože se údajně bála, že jí její bývalý muž ublíží.

Podle soudního dokazování Battagliovi zavolal na základě manželčina udání policista, který mu oznámil, že se má dostavit na policii kvůli porušení podmínky. Požádal ho, aby přišel dobrovolně, a vyhnul se tak riziku uvalení vazby. Telefonát bohužel přišel v době, kdy měl Battaglia naplánovanou pravidelnou večeři se svými dcerami.

Když dívky dorazily do jeho bytu, zavolal své bývalé ženě a nechal jí vzkaz na záznamníku. Poté, co se ozvala, připojil k telefonu reproduktor a zavolal svou devítiletou dceru, ať si s mámou promluví. Dcera Mary Faith se zeptala: "Mami, proč chceš, aby šel táta do vězení?" a několik vteřin na to ji matka slyšela, jak říká: "Ne, tati, prosím, nedělej to!" Potom prý už zaslechla výstřely a křik. Podle soudních dokumentů jí Battaglia po vraždě do telefonu ještě sprostě nadával.

Žena zavolala na tísňovou linku a poslala do Battagliova bytu policii. Ta našla obě mrtvé dívky a zjistila, že obě byly střeleny několikrát. Battaglia sám odešel po vražedném řádění do baru se svou přítelkyní a krátce poté byl zatčen v tetovacím salonu, kde si přál vytetovat růži na památku svých mrtvých dcer.

Porota ho odsoudila asi po dvacetiminutovém jednání.