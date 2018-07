V Thajsku stále bojují o životy 12 chlapců, uvězněných v zaplavené jeskyni

Thajští potápěči stále bojují o záchranu 12 chlapců a jejich fotbalového trenéra, které v jeskyni na severu Thajska uvěznila voda. Pondělní krátkodobé zlepšení počasí využili k postupu hlouběji do jeskyně, kde, jak doufají, může být vzduchová kapsa, v níž celá skupina přežila.

Už devět dní je pohřešováno 12 členů chlapeckého fotbalového týmu ve věku od 11 do 16 let, kteří se 23. června vydali po tréninku spolu se svým fotbalovým trenérem do jeskyně Tcham Luang Nang Non na severu Thajska. Se skupinou se dosud nepodařilo navázat žádný kontakt, ale záchranáři stále věří, že mohou najít její členy naživu. Obrovské záchranné úsilí bohužel zkomplikovaly silné deště, které zaplavily jeskyni, a zablokovaly tak cestu do dalších prostor, v nichž, jak všichni věří, mohli chlapci přežít.

Během pondělí využili potápěči krátkodobého zlepšení počasí k tomu, aby se vydali hlouběji do jeskyně, a snaží se proniknout bahnem a vodou až k možné vzduchové kapse, v jejíž nalezení doufají. Uvedla to agentura AFP. Podle jejích zdrojů ze strany místních úřadů se záchranáři dostali na méně než kilometr od vyvýšeného místa zvaného Pattaya Beach, kde mohla skupina uvíznout.

"Bojujeme s časem i s vodou, abychom zachránili 13 životů," uvedl Narongsak Osottanakorn, guvernér thajské provincie Chiang Rai, v níž se jeskyně nachází. Záchranáři našli nejdřív jízdní kola, kopačky a batohy, které skupina odložila nedaleko vchodu do jeskyně, pak objevili i několik stop uvnitř. Nic víc se ale zatím nalézt nepodařilo a nikdo neví, jestli jsou chlapci ještě naživu. Úřady ale doufají, že si s sebou vzali do jeskyně jídlo a že mají pravděpodobně v jeskyni také přístup k čerstvé vodě, takže přežít mohli. V jeiich prospěch mluví také jejich dobrá sportovní kondice.

Přátelé i učitelé fotbalového týmu Divočák se podle AFP stále odmítají vzdát naděje, že mladé hráče opět uvidí. "Modlíme se a pořád na ně myslíme, ať jim dá Bůh sílu dočkat se pomoci," uvedl Kanet Pongsuwan, zástupce školy Mae Sai Prasitsart, kterou navštěvuje polovina pohřešovaných chlapců.

Úřady shodily do jeskynního systému balíky s potravinami a zdravotnickými potřebami a doufají, že se k nim chlapci dostanou.

Desetikilometrová jeskyně Tham Luang představuje jeden z nejdelších a turisticky nejpřitažlivějších jeskynních systémů v Thajsku, přitahujících pozornost řadou úzkých průlezů a jeskynních komor. Nemá se do ní ale vstupovat během období dešťů od července do listopadu, kdy ji zaplavuje voda.