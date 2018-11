V Thajsku tloustnou mniši. Nesmí odmítat dary věřících

„Než jsem se dal na dietu a začal se cvičením, ušel jsem sotva sto metrů a cítil jsem se unavený,“ řekl agentuře AFP mnich jménem Pipit Sarakitwinon. Přejídání milodary mu způsobilo cukrovku, vysoký tlak a problémy s kolenem. Musel proto vyhledat lékařskou pomoc v nemocnici v Bangkoku. Zatím zde zhubnul 30 kilogramů, dříve vážil 180 kilogramů. Reportáž přinesla agentura AFP.

Místní náboženská organizace musela dokonce pro mnichy vydat příručku nazvanou „Mnichův zdravý styl“, ve které duchovním radí, co by měli jíst. Přikazuje jim také povinně ranní fyzické cvičení.

Buddhističtí mniši nemohou dary od věřících odmítnout, ti zase berou jejich obdarování jako poctu a příslib štěstí. Nejčastějším darem jsou nejrůznější sušenky, koláče či slané pochutiny. „Pokud naše jídlo snědí, uspokojí je to. Cítíme se proto dobře,“ uvedl věřící Prachaksvich Lebnak, který je zároveň lékařem. „Někteří lidé jim dokonce nabízejí i cigarety,“ dodává.

„Podle učení velkého Buddhy musíme přijmout vše, co nám nabízejí. Nesmíme nic odmítnout,“ říká Phra Rajvoramuni asistent v chrámu Sungvej v Bangkoku.

V Thajsku je nejvyšší podíl obézních lidí v celé Asii, uvádí Asijská rozvojová banka. Nejvíce zasaženou skupinou jsou právě mniši. Podle výzkumu z roku 2016 je obézních 48 procent mnichů, přičemž 42 procent z nich trpí vysokým krevním tlakem.

V asijské zemi s téměř 70 miliony obyvatel žije přes 300 tisíc těchto duchovních.

Jejich víra jim zakazuje jíst tuhé jídlo po poledni. Poté mají povoleny pouze některé džusy, ty však obsahují velké množství cukrů.

